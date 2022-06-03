أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد

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رئيس الوزراء: نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد

صور وأسماء 156طالبا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة