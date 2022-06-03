أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد

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رئيس الوزراء: نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد
صور وأسماء 156طالبا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة
"الرعاية الصحية": جنوب سيناء انضمت إلى منظومة التأمين الصحى الشامل منذ أسبوعين
وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر خلال مؤتمر ستوكهولم +50 المنعقد بالسويد.. فيديو
"التعليم" توقع بروتوكول مع غرفة الصناعات الغذائية لرفع كفاءة التصنيع الغذائى
وزير الزراعة يبحث مع "الإيفاد" آفاق التعاون والمشروعات المشتركة
وزيرة البيئة خلال لقاء أمين جمعية التحالف الإنجيلى: Cop27 مؤتمر لكل الأطياف
وزير التعليم العالى يلتقى نظيره بجنوب السودان لبحث التعاون العلمى
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم السبت المقبل
الزراعة: الفاكهة والخضروات المصرية آمنة تماما ولها سمعة متميزة بالأسواق
وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الكندى التعاون فى ملفى المناخ والتنوع البيولوجى
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