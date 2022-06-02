اليوم السابع
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وزيرة البيئة خلال لقاء أمين جمعية التحالف الإنجيلى: Cop27 مؤتمر لكل الأطياف

الخميس، 02 يونيو 2022 03:49 م
وزيرة البيئة خلال لقاء أمين جمعية التحالف الإنجيلى: Cop27 مؤتمر لكل الأطياف وزيرة البيئة خلال لقاء أمين جمعية التحالف الإنجيلى
كتبت منال العيسوي

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتور توماس بول شيرماخر الأمين العام لجمعية التحالف الإنجيلى العالمى (WEA)، وأحد قادة تحالف الإيمان من أجل الأرض التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر ستوكهولم، المنعقد بالسويد، لبحث التعاون بين الجانبين.
 
وقد تناول الاجتماع دور رجال الدين خلال مؤتمر الاطراف 27 للتغيرات المناخية الذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ، ومدى إمكانية مشاركة جمعية التحالف الإنجيلى العالمى خلال المؤتمر، وكذلك بعد المؤتمر فى الموضوعات البيئية المختلفة.
 
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون مع جمعية التحالف الإنجيلى العالمى (WEA) وبمشاركتهم فى المؤتمر، مشيرةً إلى الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية الذى أطلقته مصر بحضور كل أطياف الشعب، من شباب ومرأة ومنظمات مجتمع مدنى وبرلمانيين وممثلى عن الجهات الدينية فى مصر من الأزهر والكنيسة، حيث تتم خلاله مناقشة الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية بهدف رفع الوعى بتلك القضية العالمية المهمة، ودعم الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم سيكون تحت شعار تنفيذ الطموح وسيشمل مبادرات رئيسية فى مجالات الغذاء والمياه والطاقة، كما سيتم خلاله تبادل الآراء والرؤى حول الجهود التى لابد من بذلها لمواجهة التغيرات المناخية، كما سيكون هناك العديد من الأفكار التى سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات.

الدين

المناخ

وزيرة البيئة

تغير المناخ


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