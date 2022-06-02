صور وأسماء 156طالبا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتى اعتمدها اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8 % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .

ومن المقرر أن تعلن النتيجة على موقع المديرية غدا الجمعة بعد رفعها، وتظهر فى المدارس الأحد القادم.

كما يمكن الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .