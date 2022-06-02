صور وأسماء 156طالبا وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

ينشر اليوم السابع صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتى اعتمدها اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653 .
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8 % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .
ومن المقرر أن تعلن النتيجة على موقع المديرية غدا الجمعة بعد رفعها، وتظهر فى المدارس الأحد القادم.
لمعرفة النتيجة اضغط هنا
كما يمكن الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
اوائل الاعدادية
بسنت و يوسف و عبدالرحمن وأميرة
تسنيم وميشيل وحبيبة وادم
جانا وأحمد وأدهم وسارة
جنا ودعاء وجنة وسارة
جنا ويوسف ويوسف ونوران
جودي و رحاب و سلمى و دارين
حبيبة و لوجين و شروق و مريم
حنين و سما ومازن وملك
حنين وفرج ولمى وعمرو
خالد واسراء وتقى واحمد
رحمة وجنة وتامر وريمان
رنا والاء واحمد وملك
روان وفيروز ورضوى وعمر
سارة وملك وجنا وشهد
سجود وجومانة وعبدالرحمن وحبيبة
سلمى وأروى وحلا وفرينا
سيلفيا ومهرانيل وكريم وعمرو
فارس وامنية ويارا واسراء
فاطمةة ومنة ونادين وبسملة
فريدة وسلمى وكنزي وسارة
كريم و لجين واحمد ونورهان
مارينا وشهاب وسما و ناتلي
محمد ومرام ومريم وإيمان
مريم وأحمد وجنة ومريم
مريم ويوسف وملك ومحمد
مينا وروان ومريم وعمر
نيجار و هاجر ويوسف
يارا وخديجة ومحمد ويحيى
يوسف ومصطفى وملك وعمر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة