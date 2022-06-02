"التعليم" توقع بروتوكول مع غرفة الصناعات الغذائية لرفع كفاءة التصنيع الغذائى

كتب محمود طه حسين

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة الصناعات الغذائية، بهدف التعاون بين الجانبين في رفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية فى مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعى.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس محمد عبد اللطيف مدير عام التعليم الزراعى.

قال الدكتور محمد مجاهد، إن هذا البروتوكول يأتى فى ضوء رؤية مصر 2030، وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإعداد فني ماهر قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والمشاركة بإيجابية في تقدم ورقي الوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف لرفع تنافسية وتلبية احتياجات الاستثمار بمصر من خلال مد جسور الشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص العاملة في مجالات تخصصها؛ من أجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات، بجانب السلوكيات الواجب توافرها لتأهيل خريج فني ماهر قادر على المنافسة في سوق العمل، وتقديم خدمة تعليمية متميزة في مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي.

وأضاف أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتطوير التعليم الفنى، تم إطلاقها منذ عام 2018، مؤكدًا على الأهمية القصوى التي توليها الدولة للارتقاء بمسار التعليم الفني وتحقيق الهدف المنشود منه، مضيفًا أن عدد طلاب التعليم الفنى الآن حوالي 2.2 مليون طالب، مشيرًا إلى أنه تم استحداث برامج ومناهج جديدة من خلال عمل دراسة لما هو مطلوب من مهارات لخريجى التعليم الفنى، وتم الاعتماد في المناهج على الجدارات، وكذلك تقديم نموذج المدارس التكنولوجية التطبيقية والتي أصبح عددها 38 مدرسة.

وأعرب المهندس أشرف الجزايرلى، عن سعادته بالمشاركة والتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم وغرفة الصناعات المصرية فى ظل قيادة سياسية حكيمة تؤمن بأهمية تطوير التعليم الفنى فى جميع مجالاته، مشيرًا إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تعد مـن أكبر المؤسسات ذات الكفاءة التي تلعب دورًا رئيسًا فـي تعزيز القدرة التنافسية للأغذية والمشروبات المصنعة فـي مصر، كما أن لديها الخبرة الكافية في تنفيذ أحدث برامج التدريب في قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدًا بضرورة المشاركة المجتمعية في دعم جهود الوزارة من خلال دعم وتطوير منظومة التدريب والتأهيل لكل من طلاب المدارس الثانوية الفنية الزراعية، وهيئة التوجيه والتدريس بالمحافظات المختلفة.

ونص البروتوكول على أن تقوم الوزارة باعتماد إنشاء برامج فنية جديدة بمجالات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي، وفق متطلبات سوق العمل، والبيئة المحيطة، وتحفيز إدارات المدارس والمدرسين والطلاب؛ للمشاركة في المسابقات التي تـؤدي إلى تطـوير مهارات الطلاب والمدرسين.

كما نص البروتوكول على أن تقوم غرفة الصناعات الغذائية بتوفير فرص للتدريب العملي لطلاب المدارس الثانوية الفنية الزراعية في كبرى المزارع التصديرية، وشركات التصنيع الغذائي، من خلال برنامج التدريب المهاري؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يؤهلهم للحصول على فرصة عمل بعد التخرج، وتنظيم دورات تدريبية لموجهي ومعلمي المدارس الثانوية الفنية الزراعية في مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي؛ لرفع قدراتهم وإكسابهم مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة في الصناعة، والزراعة، واستخدام الحاسب الآلي، وأجهزة العرض الحديثة، والمساهمة في تنمية القدرات الإدارية والفنية والإشرافية للسادة مديري المدارس الزراعية على مسـتوى الجمهورية، والمساهمة في تدريب المدربين لأعضاء هيئة التعليم؛ تحقيقًا لمبدأ الاستدامة، وكذا تطوير برامج التعليم الفني الزراعي على منظومة الجدارات الفنية، طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وتنظيم المسابقات، وتقديم الجوائز في المجالات التي تؤدي إلى تطوير مهارات الطلاب والمعلمين، ودعم جهود الوزارة في تطوير المعامل والورش بالمعدات والأجهزة.