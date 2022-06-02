وزير التنمية المحلية: نسعى لإعداد كوادر بشرية قادرة على تحسين جودة الخدمات

كتب: على عبد الرحمن

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بختام فعاليات الأسبوع التدريبي رقم 40 من الخطة التدريبية للمحليات، ويتضمن 5 دورات تدريبية هي: دورة خدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات فى مجال التخطيط للتنمية المستدامة ( التخطيط المحلى المتكامل)، والأرشفة والفهرسة الالكترونية والميكروفيلم، وتنمية مهارات القيادات فى مجال المشاركه المجتمعية، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، واستفاد من هذه الدورات 135 متدرباً من جميع المحافظات .

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن التدريب أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير المحليات فى الجمهورية الجديدة، ويتطلب هذا إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التى تحدث تزامنا مع التطورات التكنولوجية الحديثة التى يشهدها العالم حولنا لإدخال التطوير والتحسين المستمر للخدمات المختلفة التى يحتاجها المواطنون فى المدن والأحياء والمراكز والقرى .

وأكد شعراوى أن تنويع الدورات التدريبية التى تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تساعد فى الإسراع بالتنمية و تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تتضمن تدريباً عملياً يساعد فى تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل ، مع التدريب السلوكى الذى يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين ، لافتاً الى أن الدورات تهدف الى إعداد الموظف إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية ، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الإحتِياجات المستقبلية وتحقيق النجاح فى العمل.