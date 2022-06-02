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رئيس الوزراء: نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد

الخميس، 02 يونيو 2022 07:59 م
رئيس الوزراء: نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نقل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامي.
 
وقال رئيس الوزراء، أن العالم يواجه ظرفا استثنائيا بجائحة كورونا، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامي تأتي فى ظل ظروف استثنائية قائلا: "نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد".
 
وتفقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
 
وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته لشرم الشيخ،  مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.
 
  
 
 

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