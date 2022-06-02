اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 01:39 م
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الرى: إزالة 35 مخالفات على نهر النيل فى 5 محافظات

الخميس، 02 يونيو 2022 12:13 م
الرى: إزالة 35 مخالفات على نهر النيل فى 5 محافظات إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى " الجيزة – الغربية – المنوفية – دمياط– سوهاج"، حيث تم ازالة 35 مخالفات ليصل إجمالى ما تم ازالته حوالى 76 ألفا و859 مخالفة منذ يناير 2015.
 
واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرارفي بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .
 
أوضح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها،وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
 
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألفا، وأيضًا لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات


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