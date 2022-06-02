اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 07:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر خلال مؤتمر ستوكهولم +50 المنعقد بالسويد.. فيديو

الخميس، 02 يونيو 2022 07:18 م
وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر خلال مؤتمر ستوكهولم +50 المنعقد بالسويد.. فيديو الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمة مصر التى ألقتها خلال مؤتمر ستوكهولم +50 المنعقد بالسويد أننا نواجه نفس التحدى، ونتشارك فى كوكب واحد ولا سبيل لحماية الكوكب والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة سوى بإتباع السلوكيات المستدامة.
 
وأكد أن مؤتمر المناخ القادم COP27 سيكون مؤتمراً شمولياً، ولابد أن يكون مؤتمراً للتنفيذ والوفاء بالتعهدات.
 
كما استعرضت الوزيرة الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وكان دعا المشاركون فى مؤتمر "ستوكهولم +50" المقام بالعاصمة السويدية إلى تطوير حزمة تحويلية من الإجراءات البيئية، تجمع نتائج المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، واجتماع الجمعية البيئية للأمم المتحدة 5.2 ، ستوكهولم + 50 ومؤتمر المحيطات ، الذي سيعقد في نهاية يونيو، وذلك قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقرر إقامته في مصر نوفمبر القادم.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التقى رئيسة وزراء السويد قبل ساعات من مؤتمر "ستوكهولم +50 " المقرر عقده فى الثاني والثالث من يونيو الحالي في العاصمة السويدية احتفالاً بذكرى مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 حول البيئة البشرية والاحتفال بمرور 50 عاماً على العمل العالمى البيئى.

ووفق تقرير الأمم المتحدة، قال جوتيريش: "يهدف الحدث ليكون بمثابة نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة "عقد من العمل" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، و الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وتشجيع اعتماد خطط تعافي خضراء لما بعد  جائحة كوفيد-19.

وحول معالجة أزمة الغذاء، شدد جوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، من خلال رفع قيود التصدير، وتخصيص الفوائض والاحتياطيات للفئات السكانية الضعيفة، ومعالجة الزيادات في أسعار الغذاء لتهدئة تقلبات السوق.


البيئة

الاقتصاد الاخضر

التنمية المستدامة

ستوكهولم

السويد

اخبار عاجلة

ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة


الموضوعات المتعلقة

يا رايحين الحرم.. تعرف على المستندات المطلوبة قبل السفر للحج.. فيديو

الخميس، 02 يونيو 2022 07:00 م

"أجراس الكنائس تدق احتفالا بعيد الصعود".. إيبارشية حلوان تلتزم بنسبة الحضور 50%.. والكنائس الكاثوليكية تراعى التباعد الاجتماعى وتلتزم بالكمامة.. وكنائس أسوان تقيم قداسات على فترات منعا للتزاحم

الخميس، 02 يونيو 2022 07:00 م

خلال فعاليات الاجتماع السنوى للبنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ.. وزير المالية: نعمل لصياغة خطط للتمويل الأخضر.. فريد: البورصة تعمل على تطوير الشركات.. أيمن سليمان: لدينا مشروعات قادرة على جذب التمويل الأخضر

الخميس، 02 يونيو 2022 06:49 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة