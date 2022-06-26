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أخبار 24 ساعة.. التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى

الأحد، 26 يونيو 2022 12:10 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى امتحانات الثانوية العامة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

 
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