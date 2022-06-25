خالد عبد الغفار: لا توجد أى حالات مصابة بجدرى القرود فى مصر

أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية فرصة لرؤساء الجامعات لزيارتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أنه تم البدء فى ممارسة العمل الجامعى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم الإعلان عن قواعد قبول الطلاب بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2022 وذلك لدرء الشائعات.

وكشف وزير التعليم العالى أنه تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات للشهادات العربية والأجنبية والإعلان عنها متكرر فى كل سنة فى هذا التوقيت.

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم الإعداد لليوم العلمى فى مؤتمر المناخ القادم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وأشار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة إلى أننا نطالب بأن يكون هناك يوم معنى بالتغييرات المناخية وعلاقتها بالصحة.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أى حالات مصابة بجدرى القرود، متابعا أن الجهات الصحية فى مصر تستعد جيدا لمواجهة ذلك المرض فى حال ظهوره.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار أن الشخص الذى حصل على الجرعة من لقاح فيروس كورونا الأولى أو الثانية أو الثالثة ومر عليه 6 أشهر من أخر موعد حصل على جرعة أن يأخذ جرعة منشطة للحماية من الإصابة لمدة 6 أشهر جديدة.

ونصح بضرورة ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة، موضحا أن التطعيم يحمى من الأعراض القاسية التى تؤدى إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن كورونا لم تنته من العالم والحالات بسيطة ولا تستدعى الدخول للمستشفيات.

وشدد وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، على أننا نبذل مجهودات كبيرة لتوفير التطعيم للمواطنين ضد كورونا كما أننا نمتلك القدرة على توفير التطعيم والجرعات التنشيطية للوقاية من كورونا، ويتم تتبع سياسة «طرق الأبواب» لتقديم اللقاح للمواطنين للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، أنه قام اليوم السبت بتفقد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، ومبنى وكالة الفضاء المصرية ومبنى وكالة الفضاء الإفريقية، موضحا أن أول قمر سيتم تجميعه فى وكالة الفضاء الإفريقية، كما أن أول قمر سيتم اختباره سيكون فى بداية العام المقبل.