تعرف على أول مبادرة مصرية عالمية للتوعية بتأثير المناخ وتجوب المحافظات

تشهد هذه الفترة حالة خاصة، من التحقق المجتمعى على مستوى المبادرات المجتمعية، انطلاقا من تأكيد الرئيس، ان هذا العام هو عام المجتمع المدنى 2022، ولا سيما مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ، فإن المبادرات البيئية تتصدر المشهد.

من بين هذه المبادرات تلك الرحلة التى قادها رحالة مصرى دراجة كهربائية جابت محافظات مصر، وستبدأ منذ بداية الشهر الحالى وتنتهى فى شهر نوفمبر بمؤتمر المناخ، لتصبح أول مبادرة على مستوى العالم للتوعية بتغير المناخ.

الشاب على عبده، طبقا لبيان صادر عن وزارة البيئة، هو الذى تمكن من حصد لقب صاحب اطول رحلة داخل دولة لمدة 7 أيام، كما حصد لقب أول عربى يسجل رقمًا عالميًا بدراجة كهربائية لمدة 24 ساعة فى رحلة جديدة للتوعية بالأزمات المناخية.

رحلة الشاب على عبده تقصد مدينة السلام مدينة شرم الشيخ حيث انطلقت رحلته لتكون لحظة الانتهاء على أرض السلام خلال فاعليات انطلاق مؤتمر المناخ، مرورًا بـ27 محافظة مستقلًا دراجته البخارية الكهربائية.

ويحاول الشاب المصرى برحلته هذه توصيل فكرة الاستغناء عن وسائل المواصلات المُضرة للبيئة، فهى تعتبر المبادرة الأولى على مستوى العالم التوعية بالمشاكل البيئية.

ومن ضمن هذه الفعاليات إجراء مناقشات مع الشباب لتوعيتهم باستخدام الدراجات البخارية، كما ستشمل زيارة بعض المدارس والجامعات والمجتمعات السكنية من أجل نشر الوعى بضرورة استخدام وسائل المواصلات الصديقة للبيئة.