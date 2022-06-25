10 نصائح من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات المواد الأساسية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية غدا الأحد، نرصدها فى التقرير التالى.
- تأكيد الطالب من كتابة اسمه ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة.
ـ كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه ونسخة كود الاختبار الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة البابل شيت .
ـ يكتب الطالب فى خانة "مركز الاختبار" اسم اللجنة التي يؤدى الطالب فيها الامتحان.
ـ كود الاختبار المدون أسفل كراسة الأسئلة هو نفس رقم نسخة كود الاختبار الذى قام الطالب بكتابته على ورقة البابل شيت.
ـ التأكد من ورقة الأسئلة خاصة لطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التي بها طلاب لغات وطلاب عربي.
ـ يجب على الطالب عدم القلق من لون نموذج كراسة الأسئلة التي يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى.
ـ يجب على الطلاب دخول مقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف.
ـ عدم حيازة أجهزة إلكترونية سواء موبايل أو سماعات أو أي أجهزة تساعد على الغش.
ـ يسمح للطلاب باستخدام الساعات الآلات الحاسبة الغير مبرمجة فقط.
ـ قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد قبل اختيار الإجابة الصحيحة.
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