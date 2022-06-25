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10 نصائح من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات المواد الأساسية

السبت، 25 يونيو 2022 12:33 م
10 نصائح من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات المواد الأساسية ثانوية عامة - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية غدا الأحد، نرصدها فى التقرير التالى.
 
 - تأكيد الطالب من كتابة اسمه ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة.
 
 ـ كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه ونسخة كود الاختبار الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة البابل شيت .
 
ـ يكتب الطالب فى خانة "مركز الاختبار" اسم اللجنة التي يؤدى الطالب فيها الامتحان.
 
ـ  كود الاختبار المدون أسفل كراسة الأسئلة هو نفس رقم نسخة كود الاختبار الذى قام الطالب بكتابته على ورقة البابل شيت.  
 
ـ التأكد من ورقة الأسئلة خاصة لطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التي بها طلاب لغات وطلاب عربي.
 
ـ يجب على الطالب عدم القلق من لون نموذج كراسة الأسئلة التي يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى.
 
ـ يجب على الطلاب دخول مقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف.
 
ـ عدم حيازة أجهزة إلكترونية سواء موبايل أو سماعات أو أي أجهزة تساعد على الغش.
 
ـ يسمح للطلاب باستخدام الساعات الآلات الحاسبة الغير مبرمجة فقط. 
 
ـ قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد قبل اختيار الإجابة الصحيحة.
 
 

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