موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ووقفة عرفات

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

و بذلك تكون غــرة شهـــر ذو الحجــــة 1443هـ فلكيـــاً يوم الخميس 30/6/2022م.

• وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـــاً يوم الجمعـــــة 8/7/2022م.

• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـــاً يوم السبــــت 9/7/2022م.