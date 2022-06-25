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موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ووقفة عرفات

السبت، 25 يونيو 2022 07:46 م
موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ووقفة عرفات وقفة عرفات
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).
 
 ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).
 
 و بذلك تكون غــرة شهـــر ذو الحجــــة 1443هـ  فلكيـــاً يوم الخميس 30/6/2022م.
 
• وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ  فلكيـــاً يوم الجمعـــــة 8/7/2022م.
 
• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ  فلكيـــاً يوم السبــــت 9/7/2022م.

موعد عيد الاضحي

ذو الحجه

شهر ذو الحجه

عيد الاضحى

وقفه عرفات

معهد الفلك



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