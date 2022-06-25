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التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى

السبت، 25 يونيو 2022 06:00 ص
التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون تدخل بشرى، مضيفة أن مراحل التصحيح الإلكترونى يتضمن الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، والتصحيح الإلكترونى يعتمد على عدة محاور جميعها تتم بدقة وشفافية وسرية تامة وبشكل إلكترونى.
 
ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحان اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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