غرة ذو الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30/6/2022

وفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ذو الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30/6/2022م، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة). أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

• وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـــاً يوم الجمعـــــة 8/7/2022م.

• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـــاً يوم السبــــت 9/7/2022م.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.