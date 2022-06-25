الصحة: إغلاق مستشفى ومركز طبى خاص مخالفين بمحافظة بنى سويف

أغلقت وزارة الصحة والسكان اليوم إحدى المستشفيات الخاصة بعد التأكد من مخالفتها لاشتراطات الترخيص ووجود مخالفات تضر بمصلحة المرضى، كما تم إغلاق وتشميع مركز طبى آخر لمخالفة اشتراطات الترخيص ولوجود مخالفات جسيمة، وذلك بمدينة الوسطى، بمحافظة بنى سويف.

وآكد مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن فور إبلاغ مديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف بوجود المخالفات وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بتنفيذ حملة من المديرية وإدارة العلاج الحر تضم الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، للمرور على المستشفى والمركز الطبى، حيث قامت اللجنة بالإشراف علي تنفيذ قرار الغلق الصادر.

وأضاف المصدر، أن المركز الطبي غير مرخص ويقوم بإجراء عمليات بمختلف التخصصات، وحرصًا على حياة المرضى قامت المديرية بنقل جميع المرضى إلى مستشفى الواسطى المركزى بسياراة إسعاف مجهزة تحت إشراف طبى لاستكمال العلاج.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.