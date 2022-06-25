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التعليم: امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للطلاب المكفوفين بلا مشاكل

السبت، 25 يونيو 2022 12:52 م
التعليم: امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للطلاب المكفوفين بلا مشاكل ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين، الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة أولى) في ثالث أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.
 
وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
 
وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على مديري المديريات التعليمية بتنفيذ الخطاب الخاص بتنبيهات امتحانات الثانوية العامة الذى وجهته الوزارة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، والتأكد من وصول كتيب المفاهيم إلى لجان السير.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلقى أي ملاحظات.
 
جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بأداء الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)".

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