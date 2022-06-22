أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا خطورة على الحامل إذا تلقت لقاح كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الأوقاف: المتهم بالاعتداء على طفلة ليس إماما ولا خطيبا ولا علاقة له بالوزارة
التعليم لطلاب الثانوى العام: لا ضرر على الطالب من عدم نقل كود الأسئلة للبابل شيت
وزير الكهرباء: زيادة التعاون بين مصر والسعودية ركيزة مهمة للتعاون العربى
الصحة تكشف 5 نصائح لوقاية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات
الصحة: لا يوجد خطورة على السيدة الحامل إذا تلقت لقاح كورونا
وزيرة الهجرة: العلاقات المصرية السعودية شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون
مرفق الكهرباء: 17 ألفا و700 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
التضامن: آخر موعد للتقديم على المنح الجامعية للطلاب ذوى الهمم 24 يونيو
التعليم العالى: الجامعات تنجح فى محو أمية 157 ألف مواطن خلال 3 أشهر
هل المتعافى من فيروس كورونا يحتاج لجرعة تنشيطية ؟ الصحة تجيب
القوى العاملة: توفير 1394 فرصة عمل بأجور تصل إلى 4 آلاف جنيه فى 13 محافظة
الصحة توجه رسالة عاجلة للحجاج لحمايتهم من الأمراض.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم العالى يتفقد مقر امتحانات زمالة الجمعية الملكية الإنجليزية
التضامن توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف مواهب أبناء دور الرعاية
محافظة الجيزة ترفع الباعة الجائلين والإشغالات والمخلفات بمحيط سوق الكونيسة
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