الرى تبحث مع الاتحاد الأوروبى مشاركته فى أسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس التخطيط بوزارة الموارد المائية و الرى ، مع ممثلى الاتحاد الأوروبى وذلك للتباحث حول مشاركة الاتحاد فى أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الخامسة المقرر عقدها خلال الفترة (16 - 19) أكتوبر 2022.

وقالت إيمان سيد إن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.

وأضافت أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمى للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.