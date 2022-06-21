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التضامن: آخر موعد للتقديم على المنح الجامعية للطلاب ذوى الهمم 24 يونيو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:41 م
التضامن: آخر موعد للتقديم على المنح الجامعية للطلاب ذوى الهمم 24 يونيو وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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يستمر برنامج  المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية فى دعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، ويستطيع أن الطالب أن يتقدم للبرنامج، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد نشرت عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لـ140 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، وأن آخر موعد للتقديم 24 يونيو 2022.

وتعمل عمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأشخاص من ذوي الهمم من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم لهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات، وتم إصدار 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة بالتنسيق بين الصحة والتضامن معظمها مرحلة أولى، كذلك عدم توقيع كشف طبي جديد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك لمن يستخدمون الكراسي المتحركة، وأصحاب متلازمة داون ومن يعانون من البتر المتعدد، وشـلل دماغي، قصار القامة أقل من 140 سم، والبتر الأحادي، الشلل النصفى.


التضامن

منح جامعية للطلاب ذوى الإعاقة

منح للطلاب ذوى الإعاقة

الطلاب ذوى الإعاقة والمنح الجامعية



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