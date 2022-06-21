التضامن توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف مواهب أبناء دور الرعاية

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ، بروتوكول تعاون ، لرعاية واكتشاف المواهب الرياضية لأبناء مصر بدور الرعاية، للمساهمة في الارتقاء بالجانب الرياضي والاجتماعي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية داخل دور الرعاية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ورعايتهم رياضيا واجتماعيا وثقافيا.

وأكدت وزارة التضامن انها تبذل جهداً في دعم دور الرعاية والاهتمام بأبناء مصر ورعايتهم، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات لرعاية الأبناء واكتشاف مواهبهم، كما وضعتهم الوزارة ضمن أولويات الحماية الاجتماعية تماشياً مع المرحلة التنموية الحالية .

وأضافت التضامن، أن الوزارة تتعاون مع احدى الشركات لما لديها من خبرات وكفاءات في رعاية واكتشاف المواهب الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية في كافة الأنشطة الرياضية من خلال استغلال الأندية والأستادات التابعة للشركة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لإيجاد قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفى شتي المجالات الثقافية والفنية.