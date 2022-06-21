القوى العاملة: تحصيل 197 ألف جنيه مستحقات ورثة 3 عمال توفوا بالأردن

كتبت آية دعبس

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان نجح في الحصول علي مستحقات ورثة 3 عمال مصريين توفوا بالأردن، من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وذلك بإجمالي 10 آلاف و514 دولاراً ، إي ما يعادل 197 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بذل كافة المساعي لحل المشكلات العمالية ، وتحصيل مستحقاتهم المالية من أصحاب العمل والمؤسسات، لالتماسات ورثة 3 مواطنين متوفين ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماسات ورثة 3 مواطنين متوفين وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات ورثة المواطن المتوفى"أحمد.ع.أ"، بحصول أرملة وأبناء المواطن المتوفى ، على تعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي 3046 دولار دفعة واحدة ، أي ما يعادل 57 ألف جنيـه تقريبا .

كما تم حصول ورثة المواطن "بكري. م.أ" ، بحصول أرملته وأبناء المواطن المتوفى ، على تعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 2937 دولار دفعة واحدة ، أي ما يعادل 55 ألف جنيه تقريبا .

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن طلعت السيد، أن المكتب نجح في تحصل مستحقا ورثة المواطن "أحمد.ت.ح"، بحصول أرملته وأبناء وباقي ورثة المواطن المتوفى، على تعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بإجمالي 4531 دولار دفعة واحدة ، ما يعادل 85 ألف جنيه تقريبا .