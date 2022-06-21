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الصحة تكشف 5 نصائح لوقاية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 04:16 م
الصحة تكشف 5 نصائح لوقاية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنفوجراف يوضح 5 نصائح لحماية الطلاب أثناء الامتحانات من فيروس كورونا، وذلك تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسى الأول فى المدارس والجامعات.
 
وقالت وزارة الصحة إن النصائح هى: "الحرص على ارتداء الكمامة، تجنب التجمعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان ولا تنزع كمامتك عند التحدث مع الآخرين، احرص على اصطحاب أدواتك الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع زملائك".
 
وأضافت الوزارة أنه يجب على الطالب إذا شعر بالتعب أو أى أعراض تنفسية إبلاغ المراقب فورًا، كما يجب مغادرة المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وتعقيم اليدين باستمرار. 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الامتحانات



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