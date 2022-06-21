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التعليم لطلاب الثانوى العام: لا ضرر على الطالب من عدم نقل كود الأسئلة للبابل شيت

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:40 م
التعليم لطلاب الثانوى العام: لا ضرر على الطالب من عدم نقل كود الأسئلة للبابل شيت امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد أى ضرر على الطالب الذى لم ينقل كود ورقة الأسئلة إلى البابل شيت، بامتحانات الثانوية العامة ولن يتعرض لمشكلة أثناء ترتيب وفرز أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، لأن هناك مراحل أخرى يتم فيها التأكد من هذه الحالات ليحصل كل طالب على حقه كاملا، ولن يؤثر ذلك على سلامة التصحيح الإلكتروني، موضحة أنه يتم مراجع كل ورقة أسئلة بورقة البابل شيت الخاصة بها للتأكد من وجود الكود الخاص بها من عدمه، وإذا لم يكن الطالب نقل الكود من ورقة الأسئلة للبابل شيت يقوم مسؤولو المراجعة وترتيب الأوراق بكتابته للطالب.
 
وانتهى طلاب الثانوية العامة من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، فقد بدأت الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية واليوم 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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