التعليم العالى: الجامعات تنجح فى محو أمية 157 ألف مواطن خلال 3 أشهر

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات في مواجهة الأمية خلال ثلاثة أشهر (دورة أبريل 2022)، كواحدة من أهم ملامح المُشاركة المجتمعية للجامعات، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية في محو أمية (157) ألف مواطن خلال دورة أبريل 2022، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري.

وأفاد التقرير بنجاح الجامعات المصرية في تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات ملحوظة في مواجهة مشكلة الأمية وذلك خلال دورة أبريل 2022، وشملت نجاح جامعة بني سويف في محو أمية (26110) مواطن، تليها جامعة الأزهر (25406)، ثم جامعة سوهاج (19593)، ثم جامعة الزقازيق (16174) ثم جامعة طنطا (8553)، تلتها جامعة المنصورة (8240)، ثم جامعة جنوب الوادي (7103)، ثم جامعة دمنهور (6546)، ثم جامعة المنيا (6351)، ثم جامعة المنوفية (6256)، جامعة كفر الشيخ (4189)، جامعة عين شمس (3809)، جامعة أسيوط (3119)، جامعة بنها (2446)، جامعة أسوان (2092)، جامعة دمياط (1942)، جامعة الفيوم (1632)، جامعة حلوان (1436)، جامعة الوادي الجديد (1307)، جامعة مدينة السادات (1268).

كما حققت بعض الجامعات الأخرى نتائج جيدة ومنها، جامعات (الإسكندرية، السويس، بورسعيد، مطروح، قناة السويس، العريش، الأقصر، القاهرة).

وأكد د. خالد عبدالغفار على أهمية تعاون الجامعات مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، لمحو أمية المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم التى تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومي في مواجهة هذا التحدي، مؤكدًا أن مشكلة محو الأمية تحظى بأهمية كبيرة لدى الجامعات، ولذلك تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي.

ووجه الوزير الشكر للجنة العليا لمُتابعة تنفيذ مشروع محو الأمية بالجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. الهلالي الشربيني الأستاذ بجامعة المنصورة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وذلك على جهود اللجنة المثمرة في مواجهة الأمية.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تحققه الجامعات من دور فعال في مجال محو الأمية، يعكس دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن الجامعات لديها طاقات بشرية ومادية متميزة ، يتم الاستفادة منها فى مواجهة هذا التحدى، مؤكدًا على حرص الجامعات على دعم رؤية مصر 2030، والمُساهمة في تنفيذ استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقتها القيادة السياسية، من خلال تنفيذ خطة مُتكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ تأكيدًا على دور الجامعات في نشر العلم والمعرفة والتنوير ومحاربة الأمية؛ وتفعيلًا لدورها في خدمة المجتمع.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الإنجازات المُتميزة التي حققتها الجامعات لمحو أمية المواطنين، جاء نتيجة اتباع عدد من الإجراءات التنفيذية الهامة ومنها: (تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومُشاركة الوزارة في تنفيذ مشروع تحدي الأمية على مستوى الوطن العربي، وتشكيل لجنة مُتخصصة لمتابعة جهود مواجهة الأمية، وإطلاق العديد من مسابقات على مستوى الجامعات والمعاهد؛ للتنافس على أفضل جائزة جامعة في مواجهة مشكلة الأمية).