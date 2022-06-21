وزيرة الهجرة: العلاقات المصرية السعودية شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون

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وصفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، العلاقات المصرية السعودية بأنها شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون من البلدين، وأنها تعاون وثيق ممتد في المجالات كافة، لكل ما من شأنه أن يصب فى مصلحة البلدين الشقيقين.

وقالت وزيرة الهجرة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء السعودية (واس) اليوم/الثلاثاء/ - إن مصر تشرُف باستضافة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في زيارة مهمة ذات توقيت بالغ الدقة ووسط تحديات عالمية.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، لما يوفرانه من دعم للجالية المصرية في المملكة، متمنيةً المزيد من الرخاء للشعبين الشقيقين.