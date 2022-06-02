أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزيرة التخطيط: 17.8 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية
طارق الخولي: غدا الإفراج عن بعض الأشخاص المحبوسين بموجب عفو رئاسى
رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى بسوق الأوراق المالية
توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بمشاركة خبراء مصر حول العالم
"الزراعة": مصر تستهدف إقامة مجمعات صناعية زراعية كبرى داخل المشروعات القومية
الرئيس السيسى يطلع على نتائج زيارة الوفد الحكومى برئاسة مدبولي إلى الإمارات
هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة .. اعرف التفاصيل
الحكومة: انتهاء 90% من مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة بـ8 محافظات
1 يونيو.. آخر موعد للمتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية بالنيابة الإدارية
مساعد محافظ البنك المركزى: إصدار تراخيص البنك الرقمى فى مصر قريبا
الجهاز القومى للاتصالات: مصر من أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى
المصرية للاتصالات: مصر الأولى أفريقيا فى سرعة الإنترنت بمتوسط يفوق 40 ميجا
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية
روسيا تبدأ تصنيع المعدات لمحطة الطاقة النووية الأولى فى تاريخ مصر
التنمية المحلية: تراجع التعديات على أراضى الزراعة الـ 3 أشهر الأخيرة
قرار جمهورى بالعفو عن يحيى حسين عبد الهادى
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