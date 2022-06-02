اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 12:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة

الخميس، 02 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة هيئة الدواء
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
وزيرة التخطيط: 17.8 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية
 
طارق الخولي: غدا الإفراج عن بعض الأشخاص المحبوسين بموجب عفو رئاسى
 
رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى بسوق الأوراق المالية
 
توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بمشاركة خبراء مصر حول العالم
 
"الزراعة": مصر تستهدف إقامة مجمعات صناعية زراعية كبرى داخل المشروعات القومية
 
الرئيس السيسى يطلع على نتائج زيارة الوفد الحكومى برئاسة مدبولي إلى الإمارات
 
هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة .. اعرف التفاصيل
 
الحكومة: انتهاء 90% من مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة بـ8 محافظات
 
1 يونيو.. آخر موعد للمتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية بالنيابة الإدارية
 
مساعد محافظ البنك المركزى: إصدار تراخيص البنك الرقمى فى مصر قريبا
 
الجهاز القومى للاتصالات: مصر من أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى
 
المصرية للاتصالات: مصر الأولى أفريقيا فى سرعة الإنترنت بمتوسط يفوق 40 ميجا
 
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية
 
روسيا تبدأ تصنيع المعدات لمحطة الطاقة النووية الأولى فى تاريخ مصر
 

 


أهم الأخبار

اخبار مصر

الحكومة

اخبار مصرية

الارصاد

العفو الرئاسى

اخبار مصر اليوم


الموضوعات المتعلقة

"الداخلية" تنفى اختفاء ضابط شرطة فى ظروف غامضة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:00 م

وزيرة التخطيط: 17.8 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:21 م

توجيهات رئاسية بشأن التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:31 م

"الزراعة": مصر تستهدف إقامة مجمعات صناعية زراعية كبرى داخل المشروعات القومية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:18 م

مؤتمر مصر تستطيع يعلن توصياته بإنشاء مركز تكنولوجى فى مجال صناعة السيارات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:55 م

هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة .. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:54 م

أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى إيراد شهرى فى مايو بـ657 مليون دولار

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:52 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة