انخفاض بالحرارة اليوم ونشاط للرياح على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة 3 درجات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26.