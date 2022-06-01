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وزيرة التخطيط: 17.8 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:21 م
وزيرة التخطيط: 17.8 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية حفل افتتاح المقر الإقليمى للبنك الاسلامي فى مصر
شرم الشيخ - أحمد يعقوب - أسماء أمين - محمد أسعد

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، اليوم، الأربعاء، إن محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، تبلغ نحو 17.8 مليار دولار، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين فى دعم مجتمع الأعمال المصرى.
 
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال حفل افتتاح المقر الإقليمى للبنك فى مصر، والذى أقيم مساء اليوم فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وحشد من كبار الشخصيات العامة، أن مجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى، تشمل الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة والتمويل والصحة والمياه، لافتة إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مجموعة البنك الإسلامى للتنمية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، على أن افتتاح المقر الإقليمى للبنك الإسلامى فى القاهرة يدعم رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للاحتياجات التمويلية، بما يحقق أهداف التنمية، لافتًا إلى أن التحديات الدولية تتطلب سرعة الاستجابة والمبادرة لتلبية الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء ودعم مشروعات الأمن الغذائى والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصدى لتحديات التغير المناخى.
 
ويعد المكتب الإقليمى بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامى، المكتب الإقليمى رقم 11 للبنك، ويسهم فى دعم التعاون المشترك والشراكة التنموية وإدارة ومتابعة المشروعات التنموية، والتنسيق بين المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال بما يدعم تدفق الاستثمارات المحلية والإقليمية.
 
 

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