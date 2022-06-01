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هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة .. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:54 م
هيئة الدواء تحذر من قطرة للعيون مغشوشة .. اعرف التفاصيل قطرة عين - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة والمقلدة قطرة توبراديكس، للعيون.
 
وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم 17 لسنة 2022، إن يتم ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر "TobraDex eye drops"، استيراد الشركة المصرية السويسرية، لصالح شركة نوفارتس، للتشغيلة رقم: 21D30IA.
 
ووجهت هيئة الدواء بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات 
 

وحذرت هيئة الدواء المصرية، في وقت سابق من استخدام المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام دون إشراف طبي، وقالت هيئة الدواء المصرية، إن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف​ هى مستحضرات نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والأنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.​

وتابعت هيئة الدواء: من الأشكال الصيدلية الموجودة للمستحضرات الخاصة بعلاج احتقان الأنف نقط الأنف​، بخاخ الأنف​.

 


هيئة الدواء تحذر من قطرة مغشوشة

قطرة مغشوشة

الصحة

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قطرة TobraDex eye drops

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