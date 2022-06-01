الأرصاد: انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة من اليوم والقاهرة تسجل 34 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام السابقة اعتبارا من اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الغربية وان ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية ، و السواحل الشمالية 28 درجة مئوية ، و شمال الصعيد 35 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

و يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة 3 درجات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.