طارق الخولي: غدا الإفراج عن بعض الأشخاص المحبوسين بموجب عفو رئاسى

إبراهيم حسان

وجه النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره عفوا رئاسيا للمهندس يحيى حسين عبد الهادي، وخروجه من سجن مزرعة طرة بموجب قرار جمهوري.

أضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن كل من تلوثت يده بدماء المصريين مستبعد تماما من قرارات العفو الرئاسي، والتوجه الآن بأن كل من تنتهى إجراءاته يحصل على عفو رئاسي على الفور، دون أي تأخير.

وتابع النائب طارق الخولي: "الإعلان عن أسماء حاليا صعب، ومع نهايات عمل اللجنة بتوفر لدينا بيانات كثيرة يمكن إعلانها، ومن المنتظر غدا الإفراج عن عدد آخر من المواطنين بالعفو الرئاسي، ولجنة العفو الرئاسي تستقبل الطلبات المقدمة إليها ويتم بحثها وفقا للمعايير الخاصة بعدم تورط المحبوس في إراقة وإسالة ودماء المصريين".

وتابع النائب طارق الخولي: "اللجنة تعمل على إدماج كل من لم يتورط في إراقة دماء المصريين في المجتمع مرة أخرى بعد حصول الأشخاص على عفو رئاسي، والسرعة التي نسير بها تعطي أمل للجميع لإتمام المهمة على أكمل وجه".