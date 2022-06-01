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مساعد محافظ البنك المركزى: إصدار تراخيص البنك الرقمى فى مصر قريبا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:19 م
مساعد محافظ البنك المركزى: إصدار تراخيص البنك الرقمى فى مصر قريبا جانب من اللقاء
شرم الشيخ - أسماء أمين - محمد أسعد

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كشفت رشا نجم، مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصرى عن إصدار البنك المركزى قريبا تراخيص البنك الرقمى فى مصر، مؤكدة أن هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمى فى مصر وسيتم إصدارها قريبا.

وأوضحت فى كلمتها خلال اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق والجميع أصبح لديهم هواتف ذكية تساعدهم فى الانضمام للشمول المالي من خلال المعاملات الرقمية.

وأكدت رشا نجم على وجود العديد من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة، وعندما وضع البنك المركزى استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفى عام 2014 كانت هناك شركتين للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفاً ولدينا في مصر 14 قطاعاً اصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية وأصبح هناك الكثير من علاقات التعامل بين شركة وعميل وشركة.


البنك المركزى

البنك الاسلامى للتنمية

البنوك الرقمية

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