المصرية للاتصالات: مصر الأولى أفريقيا فى سرعة الإنترنت بمتوسط يفوق 40 ميجا

كتب هشام عبد الجليل

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بدور كبير في تقديم خدمات الإنترنت، متابعا: "لا يمكن أن ننكر دورها في التحول من الألياف النحاسية إلى ألياف الفايبر".

وأضاف، بدوى، إن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع فيما يتعلق بخدمات الإنترنت بالمدارس لمناقشة طلبات الإحاطة، بشأن عدم توصيل ألياف الفايبر للمدارس، متابعا: "لا يوجد طلب تقدمت به اللجنة بشأن دخول الإنترنت للمدارس إلا وتم تنفيذه".

ومن جانبه، قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة لها دور كبير فى العديد من المحاور التى تمت خلال السنوات الأخيرة ومنها مبادرة "حياة كريمة" حيث تعمل على توصيل كابلات الألياف الضوئية وتطوير كبائن التجمع وذلك بغرض توفير الإنترنت فائق السرعة للقرى المستفيدة من المبادرة لتوفير أفضل مستويات الخدمة للمستفيدين من المبادرة.

واستعرض حامد، خلال زيارة وفد من لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، ومرثا محروس وكيل اللجنة، والنائب محمد عبادة أمين سر اللجنة، والنائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة، ما تم من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أنه يتم تحديث قاعدة البيانات والنهضة بالبنية التحتية طوال الوقت لتحسين مستوى الخدمة، لافتا إلى أن مصر تتربع على عرش القارة الأفريقية فى متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بمتوسط سرعات يفوق 40 ميجابت/ث يصل الى 47 ميجا تقريبا.

وأكد حامد، أن هذا الإنجاز يأتى فى ضوء السياسات المتواصلة لتحسين سرعة الإنترنت، وذلك من خلال تطوير وتحسين الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء، كمل أن الشركة قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية.