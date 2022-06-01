اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التموين: حوافز إضافية للمزارعين الملتزمين بتوريد القمح

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: حوافز إضافية للمزارعين الملتزمين بتوريد القمح حصاد القمح

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