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بالأسماء.. وزير الكهرباء لـ اليوم السابع تغييرات رؤساء الشركات لتجديد الدماء

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:46 م
بالأسماء.. وزير الكهرباء لـ اليوم السابع تغييرات رؤساء الشركات لتجديد الدماء المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه اعتمد ظهر اليوم الهيكل الإدارى لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حركة تغييرات بين عدد من رؤساء شركات التوزيع.
 
وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من التغيرات التى تمت هو تجديد الدماء بشركات توزيع الكهرباء الـ9، موكدا أن التغيرات شملت استمرار المهندس حسام الدين عفيفى رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ونقل المهندس سامى  أبو وردة لرئاسة  شركة القناة لتوزيع الكهرباء بدلا من مصر العليا ونقل المهندس محمد عبد الحكم رئيسا لشركة الإسكندرية واستمرار المهندس رأفت شمعة فى رئاسة شركة مصر الوسطى.
 
وأضاف شاكر أنه تقرر نقل المهندس مدحت فودة لرئاسة شركة جنوب القاهرة بدلا من الإسكندرية واستمرار المهندس محمد عسل فى رئاسة شركة شمال الدلتا وتعيين المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والمهندس طارق عبد الشافى رئيسا لشركة البحيرة والمهندس أحمد صدقى رئيسا لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
 
وأشاد الوزير برؤساء شركات توزيع الكهرباء السابقين ودورهم فى استقرار الأوضاع بشركات توزيع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

رؤساء شركات توزيع الكهرباء


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