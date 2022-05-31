إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ cop27

كتبت منال العيسوى

أطلقت مصر الموقع الإلكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية، الخاص بالبلد المضيف لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الـ 27 للتغيرات المناخية، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبرالمقبل.

الموقع الإلكترونى لقمة المناخ تم إنشاؤه بالتعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الاتصالات المصرية والأمم المتحدة، وسيتضمن الموقع كافة التفاصيل المرتبطة بمؤتمر شرم الشيخ وخصائص المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء والفاعليات التى ستعقد بكلاهما، كما سيحتوي على تفاصيل التسجيل وحضور كل المشاركين من القطاع الخاص والأهلي والمراكز البحثية، ضمن منطقة الفاعليات التي تعقد على هامش القمة، حيث أن حضور المؤتمر بالتسجيل وليس بالدعوات.



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جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف إلى تحقيق النمو الإقتصادي المستدام، الذى يقوم على خفض الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن بعض القطاعات ، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، وأن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، حيث أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.