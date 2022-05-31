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وزير التعليم ينشر نماذج البابل شيت لامتحانات الثانوية العامة ويوجه نصائح للطلاب

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:16 م
وزير التعليم ينشر نماذج البابل شيت لامتحانات الثانوية العامة ويوجه نصائح للطلاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلاً: لقد تم استخدام البابل شيت (Bubble Sheet) في امتحانات العام الماضي بنجاح كبير وهى طريقة تعتمد على تسجيل إجابة اسئلة الاختيار من متعدد (MCQ) عن طريق تظليل دائرة تناظر الاختيار الموجود على ورقة الاسئلة.
 
ونشر الوزير نموذجين من البابل شيت أحدهما باللغة العربية والآخر لطلاب مدارس اللغات والاختلاف الوحيد هو استخدام الحروف العربية (ا، ب، ج، د) او اللغة الانجليزية (A, B, C, D) لتمييز الدوائر.
 
نصائح عملية:
 
هام: تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك في القسم العلوي من البابل شيت بخط جيد وبقلم ازرق جاف.
 
 
١) استخدم "قلم رصاص خفيف" لتظليل الدائرة المناظرة لاجابتك حتى تتاكد من صحتها ولا تضطر للمسح والشطب.
 
٢) عند اتخاذ قرار نهائي بالاجابة الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل الدائرة الصحيحة "بقلم جاف ازرق" مع مسح اى دوائر اخرى تم تظليلها بالرصاص.
 
٣) تأكد من عدم تظليل اكثر من دائرة لكل سؤال لان هذا يفقدك درجة السؤال.
 
٤) اذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف ثم أردت تغيير إجابتك، قم بوضع علامة X على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الاخرى.
 
٥) الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية الطالب والإخلال بها لا يعد سببا للتظلم ولن يعتد به.
 
 
وتابع الوزير: الموضوع بسيط ومباشر والالتزام بهذه التعليمات يساعد على التصحيح الالكتروني الدقيق.
 
يمكن للطالب طباعة النماذج المرفقة والتعود عليها قبل الامتحانات مع تمنيات الوزارة لكل الطلاب بالتوفيق والنجاح الباهر وتحقيق احلامهم باذن الله.
 
 
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التربية والتعليم

البابل شيت

نصائح علمية للتعامل مع البابل شيت

امتحانات الثانوية العامة


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