التموين: حوافز إضافية للمزارعين الملتزمين بتوريد حصة القمح

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، إنه ما تم توريده من القمح حتى الآن تجاوز 3 ملايين و350 ألف طن قمح.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التموين وجه بمنح كل الفلاحين الذين ورودا القمح حافزًا إضافيًا.

وأضاف الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، أن المزارع الذي يورد 12 إردبا قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.

وأكد "توفيق"، أن من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ 12 أردبًا يحصل على 20 كيلو ردة خشنة، مضيفًا أنه على الفلاح توريد إنتاجه من القمح ودعم البلد، حيث إن كل الفلاحين مستفيدين من الدعم ويحصلون على الرغيف المدعم بخمس قروش، وحان وقت وقوفهم إلى جانب مصر.