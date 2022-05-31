متحدث الكهرباء: تقسيط العداد الكودى يصل إلى 24 شهرا

أحمد عبد الرحمن

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طلبات للتحول من نظام الممارسة، وهو الحصول على تيار كهربي للمباني المخالفة بطريقة غير قانونية، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على التحويل من نظام الممارسة للعداد الكودي، يتم تركيبه ليس باسم الشخص، ويتم تركيبه لحساب الاستهلاك بطريقة دقيقة، لحين تقنين وضع الوحدة السكنية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن تكلفة العداد تختلف من مكان لآخر، لافتا إلى أن تقسيط العداد مسبوق الدفع تصل إلى 24 شهرا.

وأشار إلى الوصول إلى انتظام التيار الكهربائي، بداية من الرؤية السياسية والمستقبلية الصحيحة، بأن الكهرباء قطاع حيوي ومهم، والطفرة الكبيرة الفترة السابقة، حيث وصلنا إلى أكثر من تريليون جنيه على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع.

وذكر أن لدينا من إنتاج الطاقة الكهربائية ما يلبي كل الاحتياجات، ولدينا احتياطي كبير، حيث وصلنا لأحمال 31400 ميجا وات، واحتياطي أكثر من 15 ألف ميجا، الصيف الماضي وصلنا لما يصل إلى 34 ألف ميجا وات.