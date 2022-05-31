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هيئة تعليم الكبار: محو أمية أكثر من 214 ألف شخص بقرى حياة كريمة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:41 م
هيئة تعليم الكبار: محو أمية أكثر من 214 ألف شخص بقرى حياة كريمة حياة كريمة
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور رضا داوود رئيس إدارة التخطيط والخدمات بهيئة تعليم الكبار، إن طبيعة عمل الهيئة بالشراكة مع كل الجهات الحكومة والقطاع المدني والقطاع الخاص، وأي مبادرات مهمة في البلد لها باع فيها.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه مع مبادرة رئاسة الجمهورية حياة كريمة، بدأت الهيئة تضع خطتها للشراكة في المبادرة، وبدأنا تكثيف الندوات، نفتح الفصول في القرى الأكثر احتياجا والتركيز على محو الأمية ومنع التخارج من التعليم الأساسي، وخلال اعلام الأول من المبادرة 2021 تم محو أكثر من 102 ألف نسمة، والعام الحالي 2022 تم محو أكثر من 112 ألف، أي أكثر من 214 ألف في أقل من عامين، أي 78% من المستهدف في العامين.
 
وتابع: نستهدف بـ 30 يونيو الحالي ما يقرب من 250 ألف أمي لمحو أميته، لافتا إلى أنه نعمل في برامج تعليم لا نظامي، لها مجهودات وضغط كبير. 

حياه كريمه

تعليم الكبار

محو الاميه

مبادرات رئاسية


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