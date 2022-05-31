التعليم تقرر إعادة 189 معلما مساعدا للعمل بوظيفة معلم بسوهاج

محمود طه حسين

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إعادة 189 معلما مساعدا بمحافظة سوهاج إلى التعيين بوظيفة معلم، بعد أن تم إنهاء التعاقد معهم، وذلك لعدم حصولهم على "الدبلومة التربوية".

وخاطبت الوزرة رئيس لجنة الفتوى بالوزارة والتى انتهت إلى جواز إعادة التعاقد مع المعلمين المفصولين بسبب شهادة الصلاحية لمدة عام واحد غير قابل للتجديد ينتهي تلقائيا إذا لم يحصل فيها هؤلاء المعلمين على شهادة الصلاحية، وذلك تنفيذا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة وكذلك رأي إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم

ووجهت التربية والتعليم قطاع الأمانة العامة بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الفتوى الصادرة من مجلس الدولة؛ والتي أفادت بجواز عودة 189 معلم مساعد في محافظة سوهاج إلى التعيين، بعد أن تم إنهاء التعاقد معهم منذ نحو 6 سنوات؛ لعدم حصولهم على شهادة الصلاحية "الدبلومة التربوية" فى المواعيد المقررة؛ حيث وافق وزير التربية والتعليم على إعادتهم للتعيين مرة أخرى لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد بعد استيفاء الشروط.