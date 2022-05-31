اليوم السابع
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رئيس كهرباء جنوب القاهرة: القضاء على سرقات التيار لتقليل الفقد على أولويات الشركة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:59 م
رئيس كهرباء جنوب القاهرة: القضاء على سرقات التيار لتقليل الفقد على أولويات الشركة الدكتور محمد شاكر وزسر الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن القضاء على سرقات التيار الكهربائي لتقليل نسب الفقد فى الشبكة تعتبر على رأس أولوياته الفترة المقبلة ، موكدا أن القضاء على سرقات التيار تضمن تقديم خدمة مميزة للمواطن و الحفاظ على جودة الشبكة.
 
وأضاف فودة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعتبر من أكبر شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من حيث عدد المشتركين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على رفع نسب التحصيل و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
 
ووجه فودة رسالة للمواطن قائلا " فاتورة الكهرباء تتمتع بأعلى معايير الدقة و نسبة الخطأ في قيمة الفاتورة أصبحت معدومة و تعاون وتنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء و متابعة العدادات مسبوقة الدفع".

الكهرباء

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

مدحت فودة

فاتورة الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي


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