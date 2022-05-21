اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 02:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود

السبت، 21 مايو 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

المفتي يوجه رسالة إلى العالم: نريد العيش في تقدم.. والإسلام دين العطاء
 
الصحة: لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود
 
"الصحة": الوباء لا يفرق بين الجنسيات والعالم أن يتحد من أجل الإنسانية
 
الأوقاف تعلن عودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد الإثنين المقبل
 
استمرار تحديث رقم المحمول لبطاقة التموين مجانا بموقع دعم مصر ومصر الرقمية
 

 


اخبار 24 ساعه

المفتى

وزاره الاوقاف

الصحه

جدرى قرود

بطاقه التموين


الموضوعات المتعلقة

القائم بأعمال وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة فى المجال الصحى بمصر

الجمعة، 20 مايو 2022 05:10 م

القائم بأعمال وزير الصحة يلتقى صناع المستلزمات والأجهزة الطبية فى التشيك

الخميس، 19 مايو 2022 12:43 م

إصابة وزير الصحة الأمريكى بفيروس كورونا بعد لقائه نظيره الألمانى

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:31 م

الزيادة السكانية خطر يداهم التنمية.. "تضامن النواب" تحذر: لابد من حلول سريعة وجذرية.. وتعلن موافقتها على الموازنة الجديدة للمجلس القومى للسكان.. نائب وزير الصحة: حوكمة الملف هو الحل لمواجهة الانفجار السكانى

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:30 م

نائب وزير الصحة لـ"النواب": حوكمة ملف السكان الحل لمواجهة الانفجار السكانى

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:38 م

كيف تقوى مناعة طفلك ضد الأمراض؟.. وزارة الصحة تجيب

الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:37 م

القائم بأعمال وزير الصحة ينعى طبيبا توفى أثناء عمله بمستشفى الجلاء للولادة

الجمعة، 13 مايو 2022 06:54 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة