أخبار 24 ساعة.. الصحة: لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المفتي يوجه رسالة إلى العالم: نريد العيش في تقدم.. والإسلام دين العطاء
الصحة: لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود
"الصحة": الوباء لا يفرق بين الجنسيات والعالم أن يتحد من أجل الإنسانية
الأوقاف تعلن عودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد الإثنين المقبل
استمرار تحديث رقم المحمول لبطاقة التموين مجانا بموقع دعم مصر ومصر الرقمية
الأوقاف تعلن انعقاد مقارئ السيدات فى 10 مساجد لأول مرة
تعرف على أسماء الفائزين فى مسابقة "شهر القرآن" التابعة لوزارة الأوقاف
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