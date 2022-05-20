تعرف على أسماء الفائزين فى مسابقة "شهر القرآن" التابعة لوزارة الأوقاف

كتب: محمد الأحمدى

فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وفهم معانيه، وبالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أعلنت عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة فى الإجابات المجمعة على أسئلة مسابقة "شهر القرآن"، وجائزة كل منهم على النحو التالى:

1. محروس رمضان حفظى عبد العال - أسيوط - مدرس بجامعة الأزهر بأسيوط - عشرة آلاف جنيه + شهادة تقدير.

2. عمر أحمد محمود سعد عبد الجواد - الأقصر - إمام وخطيب ومدرس - خمسة آلاف جنيه + شهادة تقدير.

3. عزة الدسوقى سيد أحمد الدسوقى - شمال سيناء - أخصائية تمريض - ثلاثة آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4. هانم عبدالرزاق إبراهيم إسماعيل - سوهاج - واعظة متطوعة بالأوقاف - ألفا جنيه + شهادة تقدير.

5. عمر صبحى أبو عجوة على راشد - السويس - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه.

6. عمر فتحى عبد الرحمن عطية - الشرقية - مدرس مساعد بكلية أصول الدين بالزقازيق - ألف جنيه.

7. فاطمة مصطفى عبد القادر محمود - الغربية - باحثة ماجستير فى الأدب والنقد - ألف جنيه.

8. أسامة أشرف الحسينى شميس - الدقهلية - واعظ عام بالأزهر الشريف - ألف جنيه.

9. فرغل عبدالباقى فرغل عبدالباقى - أسيوط - مستشار بهيئة قضايا الدولة - ألف جنيه

10. راوية عبد المنعم محمد خليل - الجيزة - واعظة متطوعة بالأوقاف - ألف جنيه.

11. ندى محمد ناجى فنديس - الدقهلية - طبيبة امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس - ألف جنيه.

12. محمد خضر خليفة محمد - بنى سويف - طالب بالفرقة الخامسة بكلية طب جامعة بنى سويف - ألف جنيه.

13. هبة محمود معاطى عبد العزيز - الجيزة - نائب مدير عام بنك مصر - ألف جنيه.

14. أمنية حسن على رفاعى - كفر الشيخ - دبلوم صناعى - ألف جنيه.

وسيتم تسليم شهادة التقدير للأربعة الأوائل يوم الاثنين القادم 24/ 5/ 2022م الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام وزارة الأوقاف بالتزامن مع تكريم خريجى دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية.