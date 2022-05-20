اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار تحديث رقم المحمول لبطاقة التموين مجانا بموقع دعم مصر ومصر الرقمية

الجمعة، 20 مايو 2022 03:00 م
استمرار تحديث رقم المحمول لبطاقة التموين مجانا بموقع دعم مصر ومصر الرقمية بطاقة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى موقع دعم مصر مجانا .
 
وكان  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
 
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة.
 
 

دعم مصر التموين

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف المحمول

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين

دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

رابط دعم مصر تسجيل رقم التليفون

موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

دعم مصر تحديث رقم التليفون

تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

رقم


الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يلتقى رئيس "الدولية لمكافحة المنشطات" ويؤكد دعم مصر للوكالة

الخميس، 19 مايو 2022 09:27 م

خدمة تحديث رقم المحمول لبطاقة التموين مجانا بموقع دعم مصر ومصر الرقمية

الخميس، 19 مايو 2022 05:53 م

موقع دعم مصر يستقبل طلبات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين مجانا

الخميس، 19 مايو 2022 03:00 ص

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن لتحديث بطاقات التموين.. انفوجراف

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:14 م

دعم مصر التموين .. موقع يتيح خدمات بطاقات التموين وتسجيل رقم المحمول

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:25 م

تحديث بيانات بطاقات التموين على موقع دعم مصر وتسجيل رقم المحمول

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:54 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة