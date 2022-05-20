نقابة القراء تستدعى القارئ أيمن بسيونى.. اعرف السبب

كتب: على عبد الرحمن

قررت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية استدعاء عضو النقابة أيمن بسيونى يوم 28 مايو الجاري، بمقر النقابة بالقاهرة وإحالته للجنة القيم.

وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، فى بيان اليوم، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد قرر استدعاء القارئ أيمن بسيونى ابن محافظة المنوفية، للمثول أمام لجنة القيم بمقر النقابة، لما صدر منه ضد بعض القراء على صفحته الفيس بوك.

فيما قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، إن النقابة قد أنشئت من أجل الحفاظ على القرآن الكريم (مبنا ومعنى)، وينبغى عل حامل كتاب الله تعالى أن يتحلى بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن، كما ينبغى أن يحافظ على هيبة أهل القرآن الذين قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أهل القرآن هم أهل الله وخاصته"، من أجل ذلك قررت النقابة استدعاء القارئ المذكور ليكون ذلك رادعا لجميع القراء وخاصة الشباب منهم..

وفى أول رد فعل منه للنقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد قال القارئ أيمن بسيوني: فى البداية أعتذر لنقابة القراء ولشخص مولانا الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، وأهل القرآن جميعا، وأؤكد للجميع أن ما صدر منى جاء فى تعليق على منشور، حيث دفعتنى غيرتى على كتاب الله عز وجل أن أنتقض البعض ممن يتجرأون على كتاب الله ويخرجون عن وقار القرآن ولم أسم أسماء بعينها، وأنا حريص على مصلحة النقابة، وأتمنى من مجلس النواب أن يسن قانونا لمحاسبة القراء المتلاعبين، وأنادى بأن لا يمارس مهنة التلاوة فى محفل عام أو يصعد تخت التلاوة غير من يحمل تصريح من النقابة"

واختتم: "أسجل كامل احترامى للنقابة وعلى رأسها الشيخ حشاد وبمشيئة الله تعالى سأذهب إلى النقابة فى اليوم المحدد حسب الاستدعاء الذى وصلني، وسألتزم بأى قرار تتخذه النقابة".

وأعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، فى وقت سابق فتح باب التقدم للالتحاق بها، مؤكدة أن من يرغب فى الالتحاق بالنقابة الحضور إلى مقر النقابة يوم السبت 28 مايو الجارى بمقر النقابة بالقاهرة أمام محطة مترو السيدة زينب الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت النقابة الأوراق المطلوبة لعضويه النقابة على النحو التالى:

فيش جنائى موجه للنقابة

صورة البطاقة

صورة شهادة الميلاد

صور للمؤهل الدراسى

2 صورة شخصية

بيان الحالة الوظيفية حال كون المتقدم موظف

الموقف من التجنيد

مبلغ بداية الاشتراك

ولفتت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، إلى أن الاشتراك السنوى 150 جنيها، وأن السن من 40 وحتى 50 عامًا يختلف فى الرسوم المادية، مؤكدة أن تقديم الأوراق ومبلغ بداية الاشتراك والاختبار فى نفس اليوم.