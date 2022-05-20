اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المفتي يوجه رسالة إلى العالم: نريد العيش في تقدم.. والإسلام دين العطاء

الجمعة، 20 مايو 2022 11:07 م
المفتي يوجه رسالة إلى العالم: نريد العيش في تقدم.. والإسلام دين العطاء مفتى الجمهورية
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رسالة إلى العالم بإن الدين الإسلامي هو دين العطاء.
 
وأضاف خلال برنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لزيارة المفتي إلى لندن أن مسجد شاه جهان أقدم المساجد في بريطانيا مع صغر حجمه يقدم رسالة كبيرة بأنه يعطي الأمل والطمأنينة ليس للمسلمين فقط ولكن لكافة القيادات الدينية.
 
وتابع الدكتور شوقي علام أن رسالة الإسلام إلى العالم أننا نريد نعيش في تقدم ورقي واطمئنان وفي الوقت نفسه البشرية كلها بالنسبة لنا سواء.
 
واستطرد مفتي الجمهورية أن المرأة المسلمة نالت في الإسلام ما لم تنال غيره في غيره التشريعات سواء السابقة أو اللاحقة التي كانت في ظل بعثة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

شوقى علام مفتى الجمهورية

حمدى رزق

برنامج نظرة

الاسلام


الموضوعات المتعلقة

مفتى الجمهورية يؤدى صلاة الجنازة على متوفى بإنجلترا ويدعو له

الجمعة، 20 مايو 2022 10:47 م

مفتى الجمهورية: ترك الساحة الدولية فارغة للمتطرفين خطأ فى حق الدين والوطن

الجمعة، 20 مايو 2022 11:33 ص

غدا.. مفتي الجمهورية السابق ضيف برنامج "من مصر" على "سى بى سى"

الجمعة، 20 مايو 2022 07:00 ص

مفتي الجمهورية أمام مجلس العموم البريطاني: الإسلام لا يخل بحقوق المرأة

الخميس، 19 مايو 2022 10:07 م

تفاصيل زيارة مفتى الجمهورية للعاصمة البريطانية ببرنامج "نظرة" مع حمدى رزق

الخميس، 19 مايو 2022 12:54 م

مفتى الجمهورية السابق ضيف برنامج "من مصر" على "سى بى سى" السبت المقبل

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة