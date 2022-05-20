الصحة: لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات التى يمكن من خلالها الوقاية من الإصابة بمرض جدرى القرود.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد حالات مصابة أو مشتبه فيها في مصر حتى الأن مصابة بالمرض .



متحدث الصحة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائى العالمى وتحذر من لمس الحيوانات المريضة أو التى تم العثور عليها ميتة بأماكن وجود المرض .

وأشارت، إلى ضرورة الحرص على نظافة اليد مع استخدام الوقيات الشخصية مثل الكمامات وتعقيم اليدين والبعد عن أى مصادر قد تنقل الامراض .