رئيس الكنيسة الأسقفية: مجلس كنائس الشرق الأوسط جدد روح المحبة المسيحية

كتب: محمد الأحمدى

أعرب دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بنتائج اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط التى انعقدت على مدار الأسبوع الماضى بدير الانبا بيشوى حيث شارك فيها مع وفود من كافة الطوائف المسيحية الشرقية.

وأكد رئيس الأساقفة فى بيان له اليوم إن هذه الاجتماعات تجدد روح المحبة المسيحية بين كافة الطوائف أعضاء جسد المسيح الواحد وتضيف الكثير من الخبرات الروحية والإدارية للكنائس المشاركة من عائلات كنسية مختلفة.

وشكر رئيس الأساقفة قداسة البابا تواضروس الثانى على استضافته لكافة الطوائف بروح مسكونية تعبر عن الحوار المسيحى والرؤية المشتركة والشهادة للسيد المسيح.

وصلى رئيس الأساقفة لجميع المشاركين أن يستخدمهم الله لخدمة كلمته المقدسة فى كنائسهم ومجتمعاتهم فى كافة دول الشرق الأوسط ليصبحوا مثلما قال السيد المسيح ملح الأرض ونور العالم.